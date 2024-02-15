«Локомотив» — ЦСКА: счет матча 5:4 ОТ, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославскийпобедил на своем льду московскийв овертайме со счетом 5:4.

Первый период завершился вничью — 2:2. Во второй 20-минутке соперники обменялись шайбами.

«Локомотив» забросил четвертую шайбу в середине третьего периода, но армейцы смогли ответить за 30 секунд до конца матча и перевели игру в овертайм, где взяли победу после точного броска Дениса Алексеева.

Шайбы в составе хозяев в основное время забрасывали Александр Полунин, Рушан Рафиков, Артур Каюмов.

За армейцев отличились Михаил Григоренко, Никита Нестеров, Даррен Диц, Владислав Каменев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 5:4 ОТ (2:2, 1:1, 1:1, 1:0) Голы: Полунин — 14 (Красковский, Сергеев), 2:16 — 1:0. Рафиков — 11 (бол., Никулин, Бут), 5:05 — 2:0. Григоренко — 18 (бол., Окулов, Нестеров), 18:27 — 2:1. Нестеров — 10 (Каменев), 19:43 — 2:2. Каюмов — 15 (бол., Березкин, Шалунов), 27:01 — 3:2. Дитц — 8 (Мамин), 39:07 — 3:3. Каменев — 14 (бол., Светлаков, Дитц), 52:24 — 3:4. Рафиков — 12 (мен., Каюмов), 59:32 — 4:4. Алексеев — 8, 63:50 — 5:4Вратари: Исаев (59:30 — 59:32) — Гамзин (60:00 — 60:38)Броски: 30 (13+8+9+0) — 38 (10+15+9+4)Штраф: 12 — 10

В следующем матче «Локомотив» сыграет дома с «Салават Юлаевым». ЦСКА также у себя примет «Витязь».