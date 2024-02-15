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    Кривокрасов: Красоткин стал главным героем, он бьется за нас каждую игру

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Нефтехимик
    Главный тренер «Сибири» Сергей Кривокрасов высказался о волевой победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:1 Б).

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    «Мне показалось, была игра, похожая на прошлую игру с "Нефтехимиком". Вышли две команды, играли более осторожно, особенно первый период. Было чуть-чуть преимущество у "Нефтехимика", во втором и третьем периоде парни прибавили в, движении, желании играть с шайбой в зоне атаки. Были моменты, которые не реализовали. Но считаю, хорошо сыграли в нападении.

    Команда была не готова к большинству в начале? Это ни о чем не говорит. Я считаю, что все должны выходить и быть готовым к любой ситуации. Три меньшинства, которые были в первом периоде, могли решить исход матча. В первом периоде вроде владели шайбой, а бросков не было. Без бросков голов не будет. Будем работать над этим.

    Легионеры выглядят заряженными? Я не хочу отмечать кого-то. Для меня нет легионеров и русских, у нас одно целое. Мы играем вместе, проигрываем вместе, выигрываем вместе.

    Бек чувствовал себя виноватым после матча в Омске? Каждый матч, который был три-четыре дня назад — это уже история. Через 15 минут после окончания матча мы уже думаем о другом матче. Нет смысла говорить о том, что было. Мы движемся всегда вперёд, не думаем о прошлых матчах.

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    • Доносил ли до команды, что если сегодня не набрать очки, то уже не будет шансов на плей-офф? Я думаю, мне не надо об этом говорить. Ребята всё понимают, знают. Я настраиваю их по-другому. Мы не говорим, что не имеем права проигрывать. Все и так знают. Делал акцент на настрое, играем дома, здесь наши зрители, они шестой игрок на поле. Мы должны с первых минут начинать играть так, как во втором и третьем периоде. Ставим акцент на хорошее начало.

    Красоткин стал главным героем. Он бьётся за нас каждую игру, отдаёт свои силы в каждом моменте. Думаю, это победа его», — передает слова Кривокрасова Чемпионат.

    После этого матча «Сибирь» занимает 10-е место в таблице Востока с 62 очками в активе. В следующем матче подопечные Кривокрасова сыграют против «Лады» 20-го февраля.

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