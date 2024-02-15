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    Козлов: Забей мы в третьем периоде в большинстве, кто знает, как игра могла закончиться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о матче против СКА (0:2).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Мне понравилась игра моей команды. Был контроль шайбы, движение, были качественные моменты. Илья Ежов хорошо отыграл на последнем рубеже. Забей мы в третьем периоде в большинстве, кто знает, как игра могла закончиться. Думаю, можем улучшить реализацию.

    Что не хватило команде в 10 минутах большинства? Могли хладнокровнее сыграть, тем более было две минуты в формате "5 на 3", могли побольше создать моментов», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».

    СКА лидирует в Западной конференции с 91 очком. «Салават Юлаев» (85) идет третьим на «Востоке»

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