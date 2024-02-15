Козлов: Забей мы в третьем периоде в большинстве, кто знает, как игра могла закончиться

Главный тренервысказался о матче против(0:2).

«Мне понравилась игра моей команды. Был контроль шайбы, движение, были качественные моменты. Илья Ежов хорошо отыграл на последнем рубеже. Забей мы в третьем периоде в большинстве, кто знает, как игра могла закончиться. Думаю, можем улучшить реализацию.

Что не хватило команде в 10 минутах большинства? Могли хладнокровнее сыграть, тем более было две минуты в формате "5 на 3", могли побольше создать моментов», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».

СКА лидирует в Западной конференции с 91 очком. «Салават Юлаев» (85) идет третьим на «Востоке»