НХЛ. «Айлендерс» разгромили «Тампу», «Вашингтон» проиграл «Флориде»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Бостон» — «Ванкувер» — 4:0

«Бостон» занимает первое место в Восточной конференции. «Ванкувер» продолжает единолично лидировать на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Ванкувер» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Голы: Маршан — 25 (мен., Койл), 0:32 — 1:0. Хейнен — 10 (мен., Койл), 15:37 — 2:0. Гики — 9 (Пастрняк, Заха), 20:34 — 3:0. Заха — 12 (ван Римсдайк, Пастрняк), 20:49 — 4:0Вратари: Ульмарк (9:24 — 9:48) — ДемкоШтраф: 10 — 10Броски: 25 (11+9+5) — 17 (4+9+4)

«Бостон» — «Ванкувер» — 4:0

«Нью-Джерси» — «Калгари» — 3:5

Одну из пяти шайб в ворота хозяев отправил Андрей Кузьменко, для которого этот гол стал вторым в составе «Калгари».

«Калгари» выиграл третий матч подряд после серии из четырех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Калгари» — 3:5 (1:1, 0:1, 2:3) Голы: Палат — 7 (Братт, Хишир), 15:39 — 1:0. Баклунд — 11 (Манджапане, Коулмэн), 18:10 — 1:1. Зари — 12 (Кадри, Поспишил), 23:53 — 1:2. Руни — 1 (Хэнифин, Танев), 42:55 — 1:3. Хишир — 13 (мен., Братт), 44:02 — 2:3. Кузьменко — 10 (Хэнифин, Зари), 49:56 — 2:4. Палат — 8 (Миллер, Братт), 53:46 — 3:4. Манджапане — 10 (п.в.), 58:26 — 3:5Вратари: Ванечек (57:52 — 58:26) — Маркстрем (18:19 — 18:44)Штраф: 6 — 4Броски: 40 (12+11+17) — 30 (10+10+10)

«Нью-Джерси» — «Калгари» — 3:5

«Филадельфия» — «Виннипег» — 4:1

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Виннипег» — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) Голы: Форстер — 9 (Пелинг, Кэйтс), 3:37 — 1:0. Конекны — 24 (Фрост, Уокер), 14:03 — 2:0. Фрост — 8 (Типпетт, Конекны), 18:06 — 3:0. Пелинг — 6 (мен.), 22:29 — 4:0. Коннор — 19 (Шайфли, Моррисси), 54:48 — 4:1Вратари: Эрссон — БроссуаШтраф: 11 — 13Броски: 21 (13+3+5) — 29 (4+15+10)

«Филадельфия» — «Виннипег» — 4:1

«Флорида» — «Вашингтон» — 4:2

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 11-ю шайбу в сезоне, отличившись в третьей игре подряд.

Этот гол стал для Овечкина 833-м в НХЛ. Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).

«Вашингтон» проиграл шестой матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Вашингтон» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) Голы: Овечкин — 11 (бол., Сандин, Макмайкл), 16:38 — 0:1. Ткачак — 17 (Форслинг), 24:29 — 1:1. Манта — 16 (Сгарбосса, Протас), 34:03 — 1:2. Райнхарт — 38 (бол., Ткачак, Верхэге), 37:32 — 2:2. Ломберг — 3 (Куликов), 54:28 — 3:2. Луостаринен — 9 (п.в., Ткачак), 59:06 — 4:2Вратари: Бобровский — Кемпер (58:37 — 59:06)Штраф: 8 — 12Броски: 41 (13+12+16) — 23 (13+4+6)

«Флорида» — «Вашингтон» — 4:2

«Каролина» — «Колорадо» — 5:2

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков пропустил две шайбы за пять секунд и был заменен. После травмы Антти Раанты россиянин вернулся на лед.

Голкипер «Колорадо» Александр Георгиев отразил 23 броска из 27.

«Колорадо» проиграл третий матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Колорадо» — 5:2 (3:2, 1:0, 1:0) Голы: Нечас — 14 (Шей, Стаал), 1:52 — 1:0. Нечас — 15 (Бернс, Терявяйнен), 6:25 — 2:0. Нечас — 16 (Терявяйнен, Слэвин), 16:51 — 3:0. Паризе — 1 (О`Коннор, Жирар), 19:33 — 3:1. Жирар — 3 (Кольяно), 19:38 — 3:2. Бантинг — 11 (бол., Терявяйнен, Бернс), 32:06 — 4:2. Джарвис — 16 (п.в.), 59:06 — 5:2Вратари: Кочетков (Раанта, 20:00, Кочетков, 40:00) — Георгиев (56:21 — 59:06)Штраф: 34 — 12Броски: 27 (5+10+12) — 27 (8+9+10)

«Каролина» — «Колорадо» — 5:2

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 6:2

Одну из двух шайб «Тампы» в этом матче забросил Никита Кучеров. Россиянин, в активе которого 87 (33+54) очков в 51 игре сезона, возглавляет список бомбардиров.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 18 бросков из 20.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 6:2 (3:1, 3:1, 0:0) Голы: Добсон — 8 (Пажо), 4:07 — 1:0. Кучеров — 33 (Раддиш), 6:42 — 1:1. Барзал — 15 (Хорват), 14:07 — 2:1. Палмиери — 14 (Райлли, Нельсон), 18:35 — 3:1. Хагель — 18 (бол., Чирелли, Хедман), 21:14 — 3:2. Пулок — 3 (бол., Энгвалль), 27:10 — 4:2. Хорват — 21 (Барзал, Пелек), 28:18 — 5:2. Сизикас — 6, 35:22 — 6:2Вратари: Сорокин — Йоханссон (52:57 — 53:34)Штраф: 4 — 8Броски: 24 (14+7+3) — 18 (3+7+8)

«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 6:2

«Аризона» — «Вегас» — 2:3

«Аризона» проиграла четвертый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Вегас» — 2:3 (1:3, 0:0, 1:0) Голы: Маршессо — 26 (Барбашев, Руа), 0:19 — 0:1. Хэг — 2 (Бриссон, Карлссон), 1:17 — 0:2. Зукер — 8 (Вялимяки, Маччелли), 4:07 — 1:2. Стивенсон — 10 (Стоун, Коттер), 6:17 — 1:3. Келлер — 21 (Шмальц), 43:40 — 2:3Вратари: Ингрэм (Веймелка, 12:20) — ХиллШтраф: 2 — 2Броски: 22 (5+11+6) — 34 (12+14+8)