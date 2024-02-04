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    Никитин: Смогли найти в себе последовательные усилия, которые продолжались два периода, овертайм и буллиты

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался о матче против «Динамо» (4:3).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Важная победа для нас в плане психологии. Неважное начало, всё было заслуженно, проигрывали по делу. Про большинство "Динамо" не надо лишний раз говорить. Против такого большинства надо сделать все возможное, чтобы контролировать отскоки, но мы этого не делали. "Динамо" показало свою игру, мы — нет. За остальное парней могу похвалить. Смогли найти в себе последовательные усилия, которые продолжались два периода, овертайм и буллиты.

    У нас и перед первым [периодом] был серьёзный разговор, просто ребята не услышали. Это свойственно всем людям без исключения, и наша команда должна через это проходить. Не могу сказать, что мы киборги, но парни почувствовали, что они могут, что у них есть резерв. Это очень важно», — цитирует Никитина «Чемпионат».

    После этого матча «Локомотив» занимает 2-е место в таблице Запада с 82 очками в активе. «Динамо» — на 3-й позиции (80 баллов).

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