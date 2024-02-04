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    Мартемьянов: Особо не давлю на психику нападающих. Нужно раскованно играть, но не переигрывать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Амур
    Главный тренер хабаровского «Амура» Андрей Мартемьянов подвел итог матча против «Барыса» (3:2 ОТ).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Конечно, рад победе. Далась она нелегко. Команда соперника очень хорошо начала, лезла на ворота, был хороший переход из обороны в атаку. Мы нахватали удалений, наигрались в меньшинстве.

    Во втором периоде сделали корректировку и пошла уже более слаженная командная игра. Обидно пропустили второй гол, где-то потеряли концентрацию. На местах сыграли правильно, но игрок очень свободно бросал.

    Хороший матч с хорошей командой. У всех была самоотдача, никто не хотел проигрывать. Рад победе, не более того. Перед игрой обращали внимание на завершение атак, чтобы более концентрированно решали эти вопросы, бросок быстрее готовили.

    Вообще на игре обращал внимание на то, что у соперника боевая команда, которая сильно играет дома. Постарался донести это до команды. А по реализации "Барыса" надо у тренера "Барыса" спрашивать. У нас всегда много моментов и сегодня были хорошие. Особо не давлю на психику нападающих. Нужно раскованно играть, но не переигрывать», — приводит слова Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 58-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф на один балл. «Барыс» — на последней 12-й позиции (45).

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