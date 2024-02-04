Кудашов: Надо готовиться к плей-офф и подчищать ошибки

Главный тренер московскоговысказался относительно матча против(3:4 Б).

«Эта игра должна была так завершиться — хотелось бы, чтобы в нашу пользу. Да, рисунок и сюжет игры диктуют, что мы вели и должны были выигрывать, и я со всем этим согласен. Однако по раскладке сил и по состоянию команд такая игра должна была доходить до овертайма. Но, конечно, вести 3:0 и не выиграть — это недоработка. Вдвойне обидно, что мы прекрасно знали, что будет происходить на льду в следующие моменты и совершили неправильные действия как тактически, так и психологически, и индивидуально. Тут очень много вещей.

Тем не менее эту игру можно рассматривать как хорошую проверку, потому что "Локомотив" — претендент на чемпионство, и мы тоже стараемся и ставим себе цель бороться за Кубок. Понимаете, с одной стороны — хорошо, а с другой — сумасшедшее расстройство от поражения с 3:0. Надо готовиться к плей-офф и подчищать ошибки», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

После этого матча «Локомотив» занимает 2-е место в таблице Запада с 82 очками в активе. «Динамо» — на 3-й позиции (80 баллов).