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    «Нефтехимик» в овертайме дожал «Ладу»

    «Нефтехимик» — «Лада»: счет матча 4:3, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома обыграл «Ладу» со счетом 4:3.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    У хозяев голами отметились Булат Шафигуллин, Андрей Белозеров и Александр Дергачев. В составе гостей по шайбе забросили Андрей Алтыбармакян, Донат Стальнов и Евгений Грошев.

    Решающую шайбу в овертайме забросил Никита Хлыстов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Лада» (Тольятти) — 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Шафигуллин — 10 (Ди), 5:58 — 1:0. Алтыбармакян — 12, 6:33 — 1:1. Стальнов — 2 (Семин, Грошев), 14:26 — 1:2. Белозеров — 18 (бол., Сетдиков, Сериков), 32:19 — 2:2. Дергачев — 15 (бол., Белозеров, Сериков), 45:42 — 3:2. Грошев — 7 (Стальнов, М. Березин), 54:41 — 3:3. Хлыстов — 2 (Дергачев, Белозеров), 61:13 — 4:3Вратари: Долганов — ПодъяпольскийШтраф: 2 — 4Броски: 31 (9+10+11+1) — 30 (11+8+9+2)

    «Нефтехимик» с 59 очками занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» с 71 пунктом идет четвертой.

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