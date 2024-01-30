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    Кагарлицкий о Радулове: Он может вспылить, но он — максималист, всегда хочет побеждать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий оценил игру своего партнера по команде Александра Радулова.

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    «Да, он может вспылить, но он — максималист, всегда хочет побеждать. Для него важно, чтобы все играли на максимуме своих возможностей, он требует этого от своих партнёров. На самом деле, я очень многому учусь у него.

    Мне даже кажется, что в каких-то компонентах я добавил благодаря Радулову. Например, в борьбе за шайбу. Саня очень силён в этом компоненте. Да, в моём возрасте, оказывается, можно и нужно учиться таким вещам.

    Я вижу, как он работает и идёт в борьбу за шайбу. Мне хочется помогать ему в этом, когда мы вместе на льду», — сказал в интервью «БИЗНЕС Online».

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    • В нынешнем сезоне Радулов провел 50 матчей за «Ак Барс» и набрал 34 (11+23) очка. Кагарлицкий принял участие в 55-и встречах, забросил 14 шайб и сделал 9 голевых передач.

    «Ак Барс» занимает 7-е место в таблице Востока с 68-ю очками в активе.

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