КХЛ. «Амур» уступил «Металлургу», «Адмирал» победил «Салават Юлаев»

Магнитогорскийвыиграл ув матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

У победителей голы забили Никита Михайлис, Данила Юров и Никита Гребенкин.

У хозяев отличились Владислав Барулин и Иван Мищенко.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) Голы: Михайлис — 16 (Карпов, Гребенкин), 2:37 — 0:1. Юров — 19 (Пресс), 11:24 — 0:2. Барулин — 11 (Щемеров, Бочаров), 31:42 — 1:2. Гребенкин — 15 (Вовченко, Гераськин), 56:27 — 1:3. Мищенко — 4 (Гуркин, Бродхерст), 57:52 — 2:3Вратари: Бобков — ПодскребалинШтраф: 6 — 4Броски: 32 (14+7+11) — 47 (18+20+9)

«Амур» потерпел девятое поражение подряд. Хабаровчане занимают 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Металлург» набрал 82 очка и продолжает лидировать на «Востоке».

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В другой встрече «Салават Юлаев» в гостях уступил в овертайме «Адмиралу» со счетом 4:5.

В составе уфимцев отличились Иван Дроздов, Александр Хмелевский, Данил Башкиров и Сергей Шмелев. У владивостокцев шайбы забросили Александр Горшков, Дмитрий Бучельников, Кирилл Петьков, Клиффорд Фу и Антон Берлев.

«Салават» с 75 очками идет третьим в Восточной конференции, «Адмирал» с 45 очками — на 11-м месте.