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    Николаев: «Динамо» всегда много бросает, поэтому мне сегодня пришлось нелегко

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    Голкипер «Спартака» Дмитрий Николаев высказался об игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:3 Б).

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    «Очень хорошая игра, интересная, напряженная, через такие игры хоккеисты и готовятся к плей-офф. "Динамо" всегда много бросает, поэтому мне сегодня пришлось нелегко, потому что обычно соперники бросают 25-27 раз, а здесь около 40. Хочу поблагодарить болельщиков и партнеров.

    В буллитах мы наконец реализовали больше одной попытки, ребята молодцы. Если говорить обо мне, то мне немного повезло, что Никита Гусев не забил.

    Мы не изучаем манеру исполнения буллитов, так как в этом смысла особого нет, но как Никита исполняет, я знаю. Но так как к нему более-менее привыкли уже вратари в лиге, он немного ее поменял, и сегодня мне просто повезло, что он не забил, хотя был к этому близок», — сказал Николаев ТАСС.

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    • В этом матче Николаев отразил 59 бросков в створ — это лучший результат в карьере хоккеиста.

    После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице Востока с 74 очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют против «Торпедо» 29-го января.

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