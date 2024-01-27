Николаев: «Динамо» всегда много бросает, поэтому мне сегодня пришлось нелегко

Голкипервысказался об игре команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским(4:3 Б).

«Очень хорошая игра, интересная, напряженная, через такие игры хоккеисты и готовятся к плей-офф. "Динамо" всегда много бросает, поэтому мне сегодня пришлось нелегко, потому что обычно соперники бросают 25-27 раз, а здесь около 40. Хочу поблагодарить болельщиков и партнеров.

В буллитах мы наконец реализовали больше одной попытки, ребята молодцы. Если говорить обо мне, то мне немного повезло, что Никита Гусев не забил.

Мы не изучаем манеру исполнения буллитов, так как в этом смысла особого нет, но как Никита исполняет, я знаю. Но так как к нему более-менее привыкли уже вратари в лиге, он немного ее поменял, и сегодня мне просто повезло, что он не забил, хотя был к этому близок», — сказал Николаев ТАСС.

В этом матче Николаев отразил 59 бросков в створ — это лучший результат в карьере хоккеиста.

После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице Востока с 74 очками в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют против «Торпедо» 29-го января.