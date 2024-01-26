Тамбиев о поражении «Адмирала»: Сегодня мы наиграли больше, чем на два гола

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:4).

«У нас не получилось на протяжении долгого времени сыграть с "Металлургом" так, как нужно было. Временами мы играли как надо, делали много правильных вещей, выполняли игровое задание и не давали соперникам играть в тот хоккей, который они любят. Когда мы это не делали, они этим пользовались.

Мы зацепились за игру, был шикарный шанс при счёте 2:3, мы получили большинство. Но индивидуальная ошибка игрока дорого стоит. Сегодня, думаю, мы наиграли больше, чем на два гола. В двух матчах мне очень понравилась наша команда. Но с такими соперниками надо стараться играть все 60 минут», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Адмирал» занимает последнее 12-е место в Восточной конференции с 43 очками в активе. В следующем матче подопечные Тамбиева сыграют против «Салавата Юлаева» 28-го января.