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    Тамбиев о поражении «Адмирала»: Сегодня мы наиграли больше, чем на два гола

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Металлург Мг
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:4).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «У нас не получилось на протяжении долгого времени сыграть с "Металлургом" так, как нужно было. Временами мы играли как надо, делали много правильных вещей, выполняли игровое задание и не давали соперникам играть в тот хоккей, который они любят. Когда мы это не делали, они этим пользовались.

    Мы зацепились за игру, был шикарный шанс при счёте 2:3, мы получили большинство. Но индивидуальная ошибка игрока дорого стоит. Сегодня, думаю, мы наиграли больше, чем на два гола. В двух матчах мне очень понравилась наша команда. Но с такими соперниками надо стараться играть все 60 минут», — приводит слова Тамбиева официальный сайт КХЛ.

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    • После этого матча «Адмирал» занимает последнее 12-е место в Восточной конференции с 43 очками в активе. В следующем матче подопечные Тамбиева сыграют против «Салавата Юлаева» 28-го января.

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