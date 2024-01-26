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    «Металлург» взял реванш у «Адмирала» во Владивостоке

    «Адмирал» — «Металлург»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Металлург Мг
    «Металлург» одержал победу над «Адмиралом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    В составе магнитогорской команды шайбы забросили Максим Карпов, Люк Джонсон, Данила Юров и Павел Акользин.

    У «Адмирала» голы записали на свой счет Антон Берлёв в большинстве и Дмитрий Бучельников.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Адмирал» — «Металлург» 2:4 (0:1, 2:3, 0:0).
    Голы: Карпов — 11 (Яковлев), 16:20 — 0:1. Берлев — 7 (бол. Горшков, Бучельников), 22:16 — 1:1. Джонсон — 12 (бол. Пресс, Юров), 29:05 — 1:2. Юров — 18 (Минулин, Хабаров), 31:31 — 1:3. Бучельников — 9, 35:33 — 2:3. Акользин — 14 (Юров), 38:02 — 2:4Вратари: Иванов — НабоковБроски: 32 (8+12+12) — 42 (12+14+16)Штраф: 8 — 6

    После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 80-ю очками в активе. Команда Андрея Разина обеспечила себе выход в плей-офф. «Адмирал» — на последней 12-й позиции (43 балла).

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