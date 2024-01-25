Московское «Динамо» уверенно переиграло «Куньлунь»

В составе бело-голубых голами отметились Дмитрий Рашевский, Егор Мартынов, Эрик О'Делл, Джордан Уил и Павел Кудрявцев. За китайцев отличился Девин Броссо.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Динамо» (Москва) — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Голы: Рашевский — 20 (О`Делл, Гусев), 17:55 — 0:1. Мартынов — 3 (Ильенко, Пыленков), 21:54 — 0:2. Броссо — 19 (бол., Вонг), 42:03 — 1:2. О`Делл — 22 (Рашевский, Менелл), 42:42 — 1:3. Уил — 22 (мен., п.в., Петухов), 54:03 — 1:4. Кудрявцев — 9 (О`Делл), 55:36 — 1:5Вратари: Джурасик (52:45 — 53:04, 53:14 — 54:03) — КоноваловШтраф: 0 — 4Броски: 26 (7+10+9) — 45 (17+14+14)
«Динамо» набрало 76 очков и догнало лидера турнирной таблицы Западной конференции — «Локомотив». «Куньлунь» имеет 40 очков и занимает 11-е место на «Западе».