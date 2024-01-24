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    Мартемьянов о поражении «Амура»: Взяли очко, двигаемся дальше, будем стараться выигрывать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур Салават Юлаев
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:3 Б).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Везёт сильнейшим. Очень упорные игры с "Салаватом". Кость в кость, шайба в шайбу. Благодарен команде за большое количество блокированных бросков. Хромает, конечно, реализация моментов.

    Могли счёт сделать более комфортным для нас, но соперник — мастеровитые ребята, реализовали большинство и шли до конца. По игре обе команды выглядели очень прилично. И по организации, и по прессингу, и по прохождению средней зоны.

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    • Взяли очко, двигаемся дальше, будем стараться выигрывать», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 53 очками в активе. В следующем матче хабаровчане вновь сыграют против «Салавата Юлаева» 26-го января.

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