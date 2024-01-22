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    «Автомобилист» обыграл «Барыс» в Астане

    «Барыс» — «Автомобилист»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Барыс
    «Автомобилист» одержал гостевую победу над «Барысом» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    В составе екатеринбургской команды отличились Степан Хрипунов, Кертис Валк и Анатолий Голышев.

    У «Барыса» шайбы забросили Понтус Оберг и Кристиан Хенкель.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Барыс» — «Автомобилист» 2:3 (0:1, 0:0, 2:2).
    Голы: Хрипунов — 7 (Голышев, Денежкин), 15:42 — 0:1. Оберг — 16 (Шалапов, Хенкель), 50:03 — 1:1. Валк — 8 (бол. Мэйсек), 52:06 — 1:2. Голышев — 9 (Хрипунов, Денежкин), 56:09 — 1:3. Хенкель — 1 (Камара), 56:41 — 2:3Вратари: Бояркин — АликинБроски: 25 (9+7+9) — 29 (9+9+11)Штраф: 4 — 4

    После этого матча «Автомобилист» занимает 5-е место в таблице Востока с 66-ю очками в активе. «Барыс» — на 11-й позиции (44).

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