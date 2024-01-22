«Барыс» — «Автомобилист»: счет матча 2:3, обзор голов

одержал гостевую победу над(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе екатеринбургской команды отличились Степан Хрипунов, Кертис Валк и Анатолий Голышев.

У «Барыса» шайбы забросили Понтус Оберг и Кристиан Хенкель.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Барыс» — «Автомобилист» 2:3 (0:1, 0:0, 2:2). Голы: Хрипунов — 7 (Голышев, Денежкин), 15:42 — 0:1. Оберг — 16 (Шалапов, Хенкель), 50:03 — 1:1. Валк — 8 (бол. Мэйсек), 52:06 — 1:2. Голышев — 9 (Хрипунов, Денежкин), 56:09 — 1:3. Хенкель — 1 (Камара), 56:41 — 2:3Вратари: Бояркин — АликинБроски: 25 (9+7+9) — 29 (9+9+11)Штраф: 4 — 4

После этого матча «Автомобилист» занимает 5-е место в таблице Востока с 66-ю очками в активе. «Барыс» — на 11-й позиции (44).