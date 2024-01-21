«Нефтехимик» — «Адмирал»: счет матча 3:2, обзор голов

«Нефтехимик» Фото: globallookpress.com
За хозяев шайбы забрасывали Булат Шафигуллин, Его Корбит, Евгений Митякин.
В составе гостей отличились Джованни Фьоре и Кирилл Петков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы: Шафигуллин — 9 (мен., Ураков), 21:04 — 1:0. Корбит — 4 (Ураков, Шафигуллин), 30:45 — 2:0. Фьоре — 9 (Голубев, Ибатуллин), 37:33 — 2:1. Митякин — 6 (бол., Соколов, Клок), 55:57 — 3:1. Петьков — 5 (Завгородний), 58:02 — 3:2Вратари: Долганов — С.В. Иванов (59:10)Брсоки: 18 (8+7+3) — 28 (11+8+9)Штраф: 6 — 6
Нижнекамцы идут восьмыми на «Востоке» с 55 очками. «Адмирал» замыкает таблицу конференции с 41 очком.