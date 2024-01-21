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    Билялетдинов: Сейчас все налаживается постепенно у нас, и это радует

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов высказался относительно матча против «Спартака» (4:3 Б).

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Доволен тем, как ребята сыграли, старались сегодня. Сейчас все налаживается постепенно у нас, и это радует, ребята отработали как нужно. В принципе уже близко к тому, что я хочу видеть. В прошлом матче была более агрессивная и активная игра была, сегодня немного по-другому, но тем не менее здорово.

    На буллитах у нас те, кто должны были забить — не забили. Мы видим и знаем, что игроки делают на тренировках, они иногда балуются у нас, защитники тоже бьют. Вот Миллер всегда забивает, в игре два раза бил — не забил, но уже близко было. Саша Радулов не мог у нас бросать. Шипачев не бил никогда, но в этот раз завершил игру, молодец. Откровенно говоря, специально мы не тренируем буллиты, не занимаемся ими. Они сами у нас остаются, ковыряются. А мы смотрим примерно, кто может хорошо бить. Так долго не было на моей памяти, 13 раз бросали... Публика, конечно, порадовалась, было интересно наверное, а мы с волнением смотрели», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

    «Ак Барс» поднялся на шестое место в Восточной конференции с 64 очками. «Красно-белые» идут четвертыми на «Западе» с 70 очками.

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