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    Квартальнов: Не могу сказать, что была игра, в которой нас возили

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    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итог матча против московского «Динамо» (1:4).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Давайте скажу так — спецбригады. В большинстве мы вообще ничего не смогли сделать, а "Динамо" в таком уязвимом составе большинства смогло его реализовать, [они] сделали этот гол. Мастера там сделали своё дело. Не могу сказать, что была игра, в которой нас возили, но мелочи — вбрасывания, большинство — маленькие вещи, которые всё сделали. Наше ужасающее большинство… Ребята должны решать.

    Обращали ли внимание своей команды на заметно ослабленный состав соперника? Ребят, вы знаете, вот такое вам скажу: у каждого свой ад. Они в ослабленном, но я же не буду говорить, что мы в ослабленном. Я никогда [так] не говорю. У нас тоже есть потери, и мы не смотрим на это. Что нам надо было сказать? Давайте их добьём?

    Любой может проиграть любому. При чём тут — этого нет, того нет? У "Динамо" хватает таких мастеров, которые могут решить и без них. Для чего тогда эта команда? У нас даже близко такого нет, чтобы говорить об этом. Нам-то это точно не надо — чтобы мы ещё и немного расслабились. Не то положение и не наш случай», — цитирует Квартальнова «Чемпионат».

    Московское «Динамо» занимает второе место на «Западе» с 74 очками. Белорусский клуб идет восьмым с 51 очком.

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