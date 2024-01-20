Квартальнов: Не могу сказать, что была игра, в которой нас возили

Главный тренер минскогоподвел итог матча против московского(1:4).

«Давайте скажу так — спецбригады. В большинстве мы вообще ничего не смогли сделать, а "Динамо" в таком уязвимом составе большинства смогло его реализовать, [они] сделали этот гол. Мастера там сделали своё дело. Не могу сказать, что была игра, в которой нас возили, но мелочи — вбрасывания, большинство — маленькие вещи, которые всё сделали. Наше ужасающее большинство… Ребята должны решать.

Обращали ли внимание своей команды на заметно ослабленный состав соперника? Ребят, вы знаете, вот такое вам скажу: у каждого свой ад. Они в ослабленном, но я же не буду говорить, что мы в ослабленном. Я никогда [так] не говорю. У нас тоже есть потери, и мы не смотрим на это. Что нам надо было сказать? Давайте их добьём?

Любой может проиграть любому. При чём тут — этого нет, того нет? У "Динамо" хватает таких мастеров, которые могут решить и без них. Для чего тогда эта команда? У нас даже близко такого нет, чтобы говорить об этом. Нам-то это точно не надо — чтобы мы ещё и немного расслабились. Не то положение и не наш случай», — цитирует Квартальнова «Чемпионат».

Московское «Динамо» занимает второе место на «Западе» с 74 очками. Белорусский клуб идет восьмым с 51 очком.