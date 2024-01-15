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    НХЛ. «Торонто» проиграл «Детройту», «Рейнджерс» одолел «Вашингтон»

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    «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду проиграл «Детройту» со счетом 2:4.

    Илья Самсонов
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    Илья Самсонов

    В составе «Мэйпл Ливз» отличились Понтус Хольмберг и Митч Марнер, вратарь Илья Самсонов отразил 20 бросков из 23.

    У «Рэд Уингз» шайбы забросили Дилан Ларкин, Даниэль Спронг, Эндрю Копп и Лукас Рэймонд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торонто» — «Детройт» — 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)
    Голы: Хольмберг — 2 (Райлли), 20:32 — 1:0. Ларкин — 17 (Перрон), 35:39 — 1:1. Марнер — 18 (Бертуцци, Маккейб), 38:18 — 2:1. Спронг — 11 (Дебринкэт), 42:46 — 2:2. Копп — 8 (Расмуссен), 58:20 — 2:3. Раймонд — 12 (п.в., Чиаро, Ларкин), 59:41 — 2:4Вратари: Самсонов — РаймерШтраф: 4 — 6Броски: 31 (7+14+10) — 24 (10+7+7)

    «Торонто» с 50 очками идет шестым в Восточной конференции. «Детройт» (49)— на седьмом месте.

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    В другом матче «Рейнджерс» дома одолел «Вашингтон» — 2:1.

    У хозяев шайбы забросили Артемий Панарин и Алексис Лафренье. В составе столичного клуба гол забил Оши Ти Джей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
    Голы: Панарин — 27 (Трочек, Труба), 0:50 — 1:0. Лафренье — 11 (Шнайдер), 19:10 — 2:0. Оши — 4 (Строум, Пачиоретти), 31:03 — 2:1Вратари: Шестеркин — Линдгрен (58:27 — 59:36, 59:38)Штраф: 6 — 12Броски: 31 (10+11+10) — 25 (6+12+7)

    «Рейнджерс» с 56 очками находится на 3-й позиции в Восточной конференции. У «Кэпиталз» 46 очков и 12-е место.

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