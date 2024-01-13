«Автомобилист» — «Лада»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

«Автомобилист» Фото: globallookpress.com
За клуб из Тольятти отличились Никита Попугаев, Сергей Шумаков и Андрей Алтыбармакян.
У екатеринбургского клуба голы забили Данил Романцев, Кертис Волк и Стефан Да Коста.
Победную шайбу в овертайме забросил Максим Березин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти) — 3:4 ОТ (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы: Попугаев — 6 (Сафин, М. Березин), 2:38 — 0:1. Шумаков — 12 (Кугрышев), 12:37 — 0:2. Романцев — 4 (мен.), 19:43 — 1:2. Алтыбармакян — 10 (мен., Куликов), 44:28 — 1:3. Волк — 7 (бол., Эберт, Да Коста), 48:50 — 2:3. Да Коста — 13 (мен., Волк), 59:21 — 3:3. М. Березин — 3 (Алтыбармакян), 61:25 — 3:4Вратари: Аликин (Галкин, 12:37, 58:10 — 58:47, 58:54 — 59:21) — ПодъяпольскийШтраф: 6 — 10Броски: 37 (14+9+14+0) — 26 (5+11+6+4)
«Лада» идет шестой в таблице Восточной конференции, набрав 61 очко в 52 играх.
«Автомобилист» (62) находится на 4-й строчке.