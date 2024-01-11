Главный тренер «Торонто» о Самсонове: Мы попытаемся помочь игроку, поддержать

Главный тренервыразил надежду на то, что российский голкипер командывернется на свой уровень.

«У нас был шанс выпустить его на лед, оценить его работу с тренером вратарей.

Давление? Многие журналисты — дружелюбные ребята, но когда проходишь через сложный период, то общение с репортерами не идет на пользу. Мы попытаемся помочь игроку, поддержать его. Мы хотим вернуть его к тому состоянию, в котором он находился.

Он потренировался с парнями из АХЛ, это было важно для него. Мы хотим видеть, что он играет с былой уверенностью. Пока что будем оценивать развитие ситуации по тренировкам. Хотим, чтобы он показывал себя как можно лучше и набрался веры в себя», — цитирует Кифа Sportsnet.

В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 матчей за «Торонто», отразил 86.21% бросков при коэффициенте надежности 3.94.