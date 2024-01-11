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    Главный тренер «Торонто» о Самсонове: Мы попытаемся помочь игроку, поддержать

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Торонто Мэйпл Лифс
    Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф выразил надежду на то, что российский голкипер команды Илья Самсонов вернется на свой уровень.

    Илья Самсонов
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    Илья Самсонов

    «У нас был шанс выпустить его на лед, оценить его работу с тренером вратарей.

    Давление? Многие журналисты — дружелюбные ребята, но когда проходишь через сложный период, то общение с репортерами не идет на пользу. Мы попытаемся помочь игроку, поддержать его. Мы хотим вернуть его к тому состоянию, в котором он находился.

    Он потренировался с парнями из АХЛ, это было важно для него. Мы хотим видеть, что он играет с былой уверенностью. Пока что будем оценивать развитие ситуации по тренировкам. Хотим, чтобы он показывал себя как можно лучше и набрался веры в себя», — цитирует Кифа Sportsnet.

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    • В нынешнем сезоне Самсонов провел 15 матчей за «Торонто», отразил 86.21% бросков при коэффициенте надежности 3.94.

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