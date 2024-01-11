Разин: Два периода были тяжелыми

Главный тренерпрокомментировал волевую победу над(4:1).

«Часто такое бывает, когда последние две игры — СКА и "Локомотив" — команды, на которые не надо настраивать, и команда выкладывается по полной программе. Понятно, что после таких побед само по себе состояние такое получается, что "раз этих обыграли, то и эти сдадутся". Поэтому два периода были тяжелыми. Я вратарей не хвалю и не ругаю, но сегодня действительно хочется отметить Сашку Смолина, потому что он, можно сказать, нас сегодня вытащил за волосы», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место на Востоке с 72 очками в активе, а «Сочи» — на последней 11-й позиции Запада (34).