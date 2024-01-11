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    Разин: Два периода были тяжелыми

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    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал волевую победу над «Сочи» (4:1).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Часто такое бывает, когда последние две игры — СКА и "Локомотив" — команды, на которые не надо настраивать, и команда выкладывается по полной программе. Понятно, что после таких побед само по себе состояние такое получается, что "раз этих обыграли, то и эти сдадутся". Поэтому два периода были тяжелыми. Я вратарей не хвалю и не ругаю, но сегодня действительно хочется отметить Сашку Смолина, потому что он, можно сказать, нас сегодня вытащил за волосы», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

    После этого матча «Металлург» занимает 1-е место на Востоке с 72 очками в активе, а «Сочи» — на последней 11-й позиции Запада (34).

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