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    «Металлург» разгромил «Сочи» в матче КХЛ, у Гребенкина — дубль

    «Металлург» — «Сочи»: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Сочи
    «Металлург» обыграл «Сочи» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Металлург»
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    «Металлург»

    В составе магнитогорской команды дублем отметился Никита Гребенкин, а по шайбе забросили Артем Минулин и Данила Юров.

    Единственный гол «Сочи» записал на свой счет Джереми Бракко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Металлург» — «Сочи» 4:1 (0:1, 0:0, 4:0).
    Голы: Бракко — 8 (Кузнецов, Криштоф), 06:54 — 0:1. Минулин — 1 (Гераськин, Хабаров), 41:37 — 1:1. Гребенкин — 12 (Силантьев), 47:17 — 2:1. Юров — 14 (Хабаров, Смолин), 59:05 — 3:1. Гребенкин — 13 (ШБ.), 59:49 — 4:1Вратари: Смолин — БердинБроски: 44 (16+12+16) — 26 (13+8+5)Штраф: 4 — 4

    После этого матча «Металлург» занимает 1-е место на Востоке с 72 очками в активе, а «Сочи» — на последней 11-й позиции Запада (34).

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