«Металлург» — «Сочи»: счет матча 4:1, обзор голов

обыграл(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе магнитогорской команды дублем отметился Никита Гребенкин, а по шайбе забросили Артем Минулин и Данила Юров.

Единственный гол «Сочи» записал на свой счет Джереми Бракко.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Металлург» — «Сочи» 4:1 (0:1, 0:0, 4:0). Голы: Бракко — 8 (Кузнецов, Криштоф), 06:54 — 0:1. Минулин — 1 (Гераськин, Хабаров), 41:37 — 1:1. Гребенкин — 12 (Силантьев), 47:17 — 2:1. Юров — 14 (Хабаров, Смолин), 59:05 — 3:1. Гребенкин — 13 (ШБ.), 59:49 — 4:1Вратари: Смолин — БердинБроски: 44 (16+12+16) — 26 (13+8+5)Штраф: 4 — 4

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место на Востоке с 72 очками в активе, а «Сочи» — на последней 11-й позиции Запада (34).