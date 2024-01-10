«Сибирь» обыграла «Амур» в Хабаровске

«Сибирь» забросила четыре шайбы в ворота «Амура» Фото: globallookpress.com
Матч в Новосибирске завершился со счетом 4:1 в пользу новосибирской команды.
Автором дубля в составе гостей стал канадский нападающий Тейлор Бек. Еще по шайбе в ворота хозяев отправили Никита Шашков и Энди Андреофф.
У «Амура» отличился Кирилл Спиценко.
«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 53 очка. «Амур» находится на девятой строчке — 50 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Голы: Шашков — 5 (Михеев, Коротков), 16:22 — 0:1. Бек — 11 (Гоголев, Белоусов), 28:11 — 0:2. Спиценко — 1 (Грачев, Брынцев), 31:53 — 1:2. Андреофф — 17 (бол., Белоусов, Бутузов), 52:12 — 1:3. Бек — 12 (п.в., Михеев, Шашков), 58:29 — 1:4Вратари: Бобков (57:28 — 58:29) — КостинШтраф: 2 — 4Броски: 34 (18+9+7) — 26 (10+9+7)