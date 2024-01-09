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    «Трактор» выиграл у «Нефтехимика»

    «Трактор» — «Нефтехимик»: счет матча 5:3. обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» дома обыграл «Нефтехимик» со счетом 5:3.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    За челябинский клуб забили Илья Карпухин, Семен Дер-Аргучинцев, Максим Шабанов, Антон Бурдасов и Александр Рыков. У нижнекамской команды забили Евгений Кашников, Дмитрий Соколов и Илья Пастухов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:3 (1:1, 0:1, 4:1)
    Голы: Карпухин — 4 (Шабанов, Ткачев), 3:53 — 1:0. Кашников — 2 (Шафигуллин, Жукенов), 19:42 — 1:1. Соколов — 10 (Жукенов, Брюквин), 28:20 — 1:2. Дер-Аргучинцев — 15 (Кравцов), 42:41 — 2:2. Шабанов — 20 (Юртайкин), 46:37 — 3:2. Бурдасов — 13 (Кадышев, Сошников), 53:38 — 4:2. Рыков — 3 (Юртайкин), 57:00 — 5:2. Пастухов — 2 (Шафигуллин, Ураков), 59:14 — 5:3Вратари: Фукале — Долганов (59:20)Штраф: 2 — 2Броски: 31 (12+8+11) — 32 (10+7+15)

    «Трактор» набрал 59 очков в 50 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 49 баллами в 50 играх располагается на 10-й строчке Востока.

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