НХЛ. «Питтсбург» разгромил «Филадельфию», «Ванкувер» обыграл «Рейнджерс», «Даллас» — «Миннесоту»

«Рейнджерс» — «Ванкувер» — 3:6
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Ванкувер» — 3:6 (1:3, 1:2, 1:1)
Голы: Трочек — 11 (бол., Зибанежад, Панарин), 3:38 — 1:0. Миллер — 19 (Петтерссон, Босер), 4:31 — 1:1. Хегландер — 11 (Оман, Лафферти), 6:45 — 1:2. Босер — 25 (Петтерссон, Хьюз), 19:44 — 1:3. Панарин — 26 (Лафренье), 28:19 — 2:3. Петтерссон — 18 (Блюгерс, Гронек), 35:33 — 2:4. Хегландер — 12 (Сутер, Гронек), 36:47 — 2:5. Трочек — 12 (Лафренье), 43:36 — 3:5. Петтерссон — 19 (п.в., Босер, Майерс), 58:29 — 3:6Вратари: Шестеркин (57:44 — 58:29) — ДемкоШтраф: 0 — 4Броски: 42 (13+15+14) — 26 (7+14+5)
«Рейнджерс» — «Ванкувер» — 3:6
«Филадельфия» — «Питтсбург» — 1:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Питтсбург» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Ракелль — 5 (бол., Малкин, Гюнцель), 0:45 — 0:1. Карлссон — 7 (Харкинс, Картер), 7:37 — 0:2. Типпетт — 13 (бол., Замула, Фараби), 14:55 — 1:2. Руведел — 1 (Раст, Грэйвс), 28:07 — 1:3. Малкин — 15 (О`Коннор), 44:29 — 1:4Вратари: Харт — НедельковичШтраф: 16 — 8Броски: 37 (13+13+11) — 39 (17+14+8)
«Филадельфия» — «Питтсбург» — 1:4
«Миннесота» — «Даллас» — 0:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Даллас» — 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)
Голы: Хинтц — 16 (мен., Сегин), 9:16 — 0:1. Сегин — 15 (Линделл), 41:28 — 0:2. Факса — 3 (мен., Стил), 48:22 — 0:3. Робертсон — 14 (бол., Бенн, Хинтц), 49:57 — 0:4Вратари: Флери — МюррейШтраф: 4 — 12Броски: 23 (12+9+2) — 20 (4+8+8)
«Миннесота» — «Даллас» — 0:4
«Колорадо» — «Бостон» — 4:3 Б
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Бостон» — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Маршан — 16 (бол., Заха, Пастрняк), 11:21 — 0:1. Рантанен — 21 (бол., Маккиннон, Макар), 16:13 — 1:1. О`Коннор — 6, 22:23 — 2:1. Бишер — 5 (Хейнен, Карло), 30:05 — 2:2. Малински — 2 (Джохансен), 37:56 — 3:2. Маршан — 17 (Койл, Грызлик), 45:46 — 3:3Победный буллит: НичушкинВратари: Георгиев — СуэйменШтраф: 8 — 14Броски: 36 (13+10+12+1) — 27 (5+9+8+5)
«Колорадо» — «Бостон» — 4:3 Б