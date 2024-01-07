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    «Локомотив» уступил дома «Трактору»

    «Трактор» — «Локомотив»: счет матча 1:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Локомотив
    Челябинский «Трактор» уступил в матче регулярного чемпионата магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1:3.

    Автор дубля Максим Шалунов
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    Автор дубля Максим Шалунов

    Первую шайбу в матче забросил на 24-й минуте нападающий гостей Максим Шалунов.

    Спустя 10 минут Александр Полунин увеличил преимущество своего клуба до двух шайб.

    В конце второго периода Максим Шалунов оформил дубль.

    «Трактор» смог ответить лишь голом престижа на 55-й минуте в исполнении Максима Шабанова.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
    Голы: Шалунов — 14 (Сергеев, Каюмов), 23:04 — 0:1. Полунин — 11 (Симашев, Тесанов), 33:52 — 0:2. Шалунов — 15 (Каюмов, Березкин), 39:26 — 0:3. Шабанов — 19 (бол., Дронов), 54:09 — 1:3Вратари: Мыльников — ИсаевБроски: 28 (10+5+13) — 23 (7+10+6)Штраф: 4 — 6

    «Локомотив» теперь лидирует на «Западе» с 68 очками. «Трактор» идет шестым на «Востоке» с 57 очками.

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