«Трактор» — «Локомотив»: счет матча 1:3, обзор голов

Автор дубля Максим Шалунов Фото: globallookpress.com
Первую шайбу в матче забросил на 24-й минуте нападающий гостей Максим Шалунов.
Спустя 10 минут Александр Полунин увеличил преимущество своего клуба до двух шайб.
В конце второго периода Максим Шалунов оформил дубль.
«Трактор» смог ответить лишь голом престижа на 55-й минуте в исполнении Максима Шабанова.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)
Голы: Шалунов — 14 (Сергеев, Каюмов), 23:04 — 0:1. Полунин — 11 (Симашев, Тесанов), 33:52 — 0:2. Шалунов — 15 (Каюмов, Березкин), 39:26 — 0:3. Шабанов — 19 (бол., Дронов), 54:09 — 1:3Вратари: Мыльников — ИсаевБроски: 28 (10+5+13) — 23 (7+10+6)Штраф: 4 — 6
«Локомотив» теперь лидирует на «Западе» с 68 очками. «Трактор» идет шестым на «Востоке» с 57 очками.