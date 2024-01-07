СКА — «Металлург»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

В матче регулярного чемпионатауступил на своем льду магнитогорскомув овертайме со счетом 1:2.

На 10-й минуте счет открыл молодой нападающий армейцев Иван Зинченко.

В начале третьего периода шведский защитник Робин Пресс сравнял счет и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время победу магнитогорцам принес недавний новобранец Игорь Гераськин, перешедший из омского «Авангарда».

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: Зинченко — 3 (Грицюк), 9:38 — 1:0. Пресс — 6, 44:04 — 1:1, Гераськин — 1 (Юров), 64:43 — 1:2Вратари: Мойсевич — НабоковБроски: 44 (12+17+13+2) — 32 (13+8+7+4)Штраф: 4 — 8

«Металлург» лидирует в таблице Восточной конференции КХЛ с 68 очками в 49 матчах. СКА идет на четвертой строчке Запада с 64 очками в 48 играх.