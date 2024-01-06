«Нью-Джерси» обыграл «Чикаго», «Анахайм» уступил «Виннипегу»

в матче регулярного чемпионата НХЛ взял верх надсо счетом 4:2.

В составе победителей голы забили Александр Хольц, Шимон Немец, Майкл Маклеод и Тайлер Тоффоли, отправивший шайбу в пустые ворота.

У «Блэкхокс» отличились Джейсон Дикинсон и Борис Катчук.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Чикаго» — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) Голы: Дикинсон — 13 (бол., Власик), 15:05 — 0:1. Хольц — 9 (Немец), 30:08 — 1:1. Катчук — 3 (мен.), 38:24 — 1:2. Немец — 2 (Тирни, Зигенталер), 45:41 — 2:2. Маклеод — 10 (Лазар, Хольц), 51:56 — 3:2. Тоффоли — 16 (п.в.), 59:33 — 4:2Вратари: Ванечек — Содерблум (58:08 — 59:33)Штраф: 26 — 38Броски: 32 (13+10+9) — 25 (10+8+7)

«Нью-Джерси» с 44 очками идет седьмым в Восточной конференции. «Чикаго» (24) — на 15-м месте «Запада».

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В другой встрече «Анахайм» дома уступил «Виннипегу» со счетом 1:3.

У «Джетс» две результативные передачи сделал российский форвард Владислав Наместников.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Виннипег» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Голы: Мактавиш — 11 (Киллорн, Ватрано), 15:51 — 1:0. Элерс — 13 (Шайфли, Пионк), 27:57 — 1:1. Шмидт — 1 (Самберг, Наместников), 41:57 — 1:2. Перфетти — 11 (бол., Наместников, Нидеррайтер), 53:03 — 1:3Вратари: Гибсон — БроссуаШтраф: 4 — 6Броски: 38 (13+9+16) — 27 (10+10+7)

«Виннипег» лидирует на «Западе», набрав 54 очка. «Анахайм» идет 14-м, с 27 очками в 38 встречах.