Заварухин: Вся команда профессионально отнеслась, были заряжены, хорошее движение

Главный тренерподвел итог матча против(4:1).

«В первом периоде где-то допускали ошибки, были удаления, здорово сыграла бригада меньшинства, как и в третьем периоде, где выстояли "3 на 5". Отдельное спасибо Женьке Аликину, он вытаскивал опасные моменты, держал нас в игре, заслуживал сухарь. Во втором периоде здорово забил гол на пересменке Брукс Мэйсек, сыграло большинство сегодня. Немножко не хватило до нуля, а так вся команда вышла, выполнила установку за игру, спасибо им за это.

Игра сделана во втором периоде? Мы и в начале чемпионате акцентировали внимание на том, что во втором периоде своя лавка, чтобы делали наложения, где-то получалось, а где-то нет. Вся команда профессионально отнеслась, были заряжены, хорошее движение, как и в матче с "Трактором", делали свою работу», — цитирует Завархина официальный сайт КХЛ.

«Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции — 59 очков. «Сочи» находится на последней строчке на Западе — 34 очка.