«Автомобилист» продлил серию поражений «Сочи»

одержал победу надв гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Сочи завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Екатеринбурга.

Героем встречи стал канадский нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек, оформивший хет-трик и сделавший результативную передачу.

Автором единственного гола хозяев стал Артем Волков.

«Сочи» проиграл 12-й матч подряд.

«Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции — 59 очков. «Сочи» находится на последней строчке на Западе — 34 очка.