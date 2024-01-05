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    «Автомобилист» продлил серию поражений «Сочи»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Автомобилист
    «Автомобилист» одержал победу над «Сочи» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Брукс Мэйсек
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    Брукс Мэйсек

    Игра в Сочи завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Екатеринбурга.

    Героем встречи стал канадский нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек, оформивший хет-трик и сделавший результативную передачу.

    Автором единственного гола хозяев стал Артем Волков.

    «Сочи» проиграл 12-й матч подряд.

    «Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции — 59 очков. «Сочи» находится на последней строчке на Западе — 34 очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
    Голы: Мэйсек — 16 (Волк, Широков), 20:10 — 0:1. Волк — 6 (бол., Мэйсек, Широков), 33:05 — 0:2. Мэйсек — 17 (бол., Да Коста, Блэкер), 38:19 — 0:3. Мэйсек — 18 (Да Коста, Баранцев), 51:17 — 0:4. Арт.А. Волков — 3 (Кузнецов, Чебыкин), 56:26 — 1:4Вратари: Бердин — Аликин (50:49 — 51:17)Штраф: 4 — 8Броски: 31 (9+9+13) — 32 (11+18+3)
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