ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ВолковЕсть 3 победы, но нет громкого боя. UFC не хочет подпускать Волкова к титулу
  • 20:52
    • Гвардиола рассказал о восстановлении Де Брейне, Холанна и Доку
  • 20:09
    • Чехия в сверхрезультативном матче победила Финляндию и стала бронзовым призером МЧМ-2024
  • 19:53
    • ЦСКА разобрался со «Спартаком»
  • 19:37
    • «Ак Барс» обыграл «Адмирал» благодаря дублю Шипачева
  • 19:28
    • «Металлург» проиграл «Нефтехимику»
    Все новости спорта

    Никитин: Больше на характере парни, на себя очень много поймали

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив СКА
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал гостевую победу над СКА (2:1).

    Игорь Никитин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Никитин

    «Больше на характере парни, на себя очень много поймали. Против очень хорошей команды мастерства недостаточно, без этого не обыграть. Второй период стал ключевым? Да, согласен, там молодые парни оказались на четырёхминутной смене. Боевое крещение для Бута и Акмальдина. Они не дрогнули, а самое главное — не бояться. Поэтому и воздалось, взрослые ребята реализовали свой шанс. Думаю, молодым парням это пойдёт на пользу.

    Во всех матчах со СКА разница в одну шайбу? Вратарские бригады плюс организация позволяют вратарям получать прогнозируемые моменты. Настрой тоже с обеих сторон, концентрации хватает. Вижу причину в этом.

    Исаева готовили к СКА? Паузы не было, там новогодние праздники, все отдыхали. С "Барысом" дали шанс молодёжи и тем, кто мало играл. Здесь такой подоплёки не было, с другой стороны, всё очень логично», — цитирует Никитина «Чемпионат».

    «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции КХЛ — 66 очков. СКА находится на третьей строчке — 63 очка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Легко ли «Тоттенхэм» пройдет «Бернли» в Кубке Англии?
  • «Тоттенхэм» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Смогут ли шведы противостоять сборной США?
  • Швеция — США. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Драконы» выиграют всухую матч дерби
  • «Боавишта» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.10
  • Экспресс дня 5 января
  • Сегодня в 23:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Швеция — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боавишта — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спортинг — Эшторил
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Челси — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сассуоло — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Арока — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сандерленд — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие