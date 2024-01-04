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    «Нефтехимик» вырвал победу у «Лады» в овертайме

    «Нефтехимик» — «Лада»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Лада
    «Нефтехимик» одержал победу над «Ладой» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Нефтехимика» шайбы забросили Александр Дергачёв, Дмитрий Соколов и Евгений Митякин.

    У «Лады» дублем отметился Андрей Алтыбармакян и еще одну шайбу забросил Трой Джозефс.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Нефтехимик». Победный гол на счету нападающего команды Жан-Себастьена Ди.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Нефтехимик» — «Лада» 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).
    Голы: Джозефс — 14 (Березин, Романов), 17:23 — 0:1. Алтыбармакян — 7 (мен. Павел Куликов), 26:21 — 0:2. Дергачев — 13 (бол. Сетдиков, Сериков), 27:40 — 1:2. Соколов — 7 (Жукенов, Брюквин), 28:52 — 2:2. Алтыбармакян — 8 (Демидов, Михайлов), 41:44 — 2:3. Митякин — 5 (Дергачев, Сетдиков), 58:36 — 3:3. Ди — 2 (Дергачев, Брюквин), 65:00 — 4:3Вратари: Долганов — ПодъяпольскийБроски: 50 (11+19+16+4) — 25 (8+9+6+2)Штраф: 6 — 12

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Востока с 45-ю очками в активе. «Лада» — на 4-й позиции (58 баллов).

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