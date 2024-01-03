ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шавкат Рахмонов5 причин, почему Рахмонов победит Эдвардса
  • 16:53
    • «Автомобилист» обыграл «Трактор» благодаря дублю Мэйсека
  • 16:11
    • «Салават Юлаев» выиграл у «Авангарда» в Омске
  • 14:50
    • «Флуминенсе» подтвердил информацию о переходе Нино в «Зенит»
  • 14:36
    • В РФС сообщили, на каких стадионах нельзя будет провести финал Кубка России
  • 14:20
    • Президент «Тальереса»: «Краснодар» хочет купить Бустоса
    Все новости спорта

    «Сибирь» разгромила «Адмирал»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Адмирал
    «Сибирь» одержала победу над владивостокским «Адмиралом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Тревор Мёрфи
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тревор Мёрфи

    Игра в Новосибирске завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

    Автором дубля в составе «Сибири» стал канадский защитник Тревор Мёрфи. Еще по шайбе в ворота гостей отправили Тейлор Бек и Энди Андреофф.

    У «Адмирала» отличился Александр Горшков.

    «Адмирал» проиграл четыре из пяти последних матчей в КХЛ.

    «Сибирь» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции — 50 очков. «Адмирал» находится на последней строчке — 37 очков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
    Голы: Бек — 9 (бол., Мерфи), 21:01 — 1:0. Горшков — 7, 21:27 — 1:1. Мерфи — 2 (Коротков, Морозов), 27:28 — 2:1. Мерфи — 3 (Коротков), 35:50 — 3:1. Андреофф — 16, 47:18 — 4:1Вратари: Красоткин — ДемченкоШтраф: 4 — 2Броски: 27 (3+19+5) — 40 (15+12+13)
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Закончит ли «Атлетико» беспроигрышную серию «Жироны»?
  • «Жирона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Мальорка» закроется и будет всеми силами отбиваться
  • «Реал» Мадрид — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Матч станет легкой прогулкой для парижан
  • «ПСЖ» — «Тулуза». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 3 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Севилья — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 21:15
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие