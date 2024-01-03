«Сибирь» разгромила «Адмирал»

одержала победу над владивостокскимв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Новосибирске завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.

Автором дубля в составе «Сибири» стал канадский защитник Тревор Мёрфи. Еще по шайбе в ворота гостей отправили Тейлор Бек и Энди Андреофф.

У «Адмирала» отличился Александр Горшков.

«Адмирал» проиграл четыре из пяти последних матчей в КХЛ.

«Сибирь» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции — 50 очков. «Адмирал» находится на последней строчке — 37 очков.