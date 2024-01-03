«Сибирь» разгромила «Адмирал»

Тревор Мёрфи Фото: globallookpress.com
Игра в Новосибирске завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда.
Автором дубля в составе «Сибири» стал канадский защитник Тревор Мёрфи. Еще по шайбе в ворота гостей отправили Тейлор Бек и Энди Андреофф.
У «Адмирала» отличился Александр Горшков.
«Адмирал» проиграл четыре из пяти последних матчей в КХЛ.
«Сибирь» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции — 50 очков. «Адмирал» находится на последней строчке — 37 очков.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Бек — 9 (бол., Мерфи), 21:01 — 1:0. Горшков — 7, 21:27 — 1:1. Мерфи — 2 (Коротков, Морозов), 27:28 — 2:1. Мерфи — 3 (Коротков), 35:50 — 3:1. Андреофф — 16, 47:18 — 4:1Вратари: Красоткин — ДемченкоШтраф: 4 — 2Броски: 27 (3+19+5) — 40 (15+12+13)