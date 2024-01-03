Мартемьянов: «Северсталь» наказала нас за тактические ошибки и в конце поймала на контратаке

Главный тренерподвел итог матча против(2:4).

«Мы долго в первом периоде входили в игру. Может это связано с тем, что у нас был недельный перерыв. Пропустили два гола, пошли ва-банк. Стали больше прессинговать, создали достаточно моментов, чтобы изменить счёт, но… Неплохо у нас сегодня сработало большинство. Соперник — своеобразная команда, очень быстро играющая в пас. "Северсталь" наказала нас за тактические ошибки и в конце поймала на контратаке. В целом, равная игра. Создали достаточно моментов, надо было действовать хладнокровнее, и тогда матч сложился бы по-другому. По самоотдаче претензий к парням у меня нет.

Третья пропущенная шайба? Хороший гол нам забили. Мы сами проспали: нужно было опекать игрока», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» идет на седьмом месте на «Западе», набрав в 46 матчах 49 очков. «Амур» расположился на девятой строчке Восточной конференции, имея в активе 46 очков.