«Северсталь» — «Амур»: счет матча 4:2, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛдома обыграласо счетом 4:2.

На дубль Никиты Коростелева и точные броски Адама Лишки и Михаила Ильина гости ответили заброшенными шайбами Дмитрия Шевченко и Ивана Мищенко.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) Голы: Лишка — 11 (бол., Пилипенко), 11:44 — 1:0. Коростелев — 13 (Буренов), 21:52 — 2:0. Шевченко — 10 (бол., Коршков, Мищенко), 33:39 — 2:1. Мищенко — 3 (бол., Коршков, Грачев), 48:46 — 2:2. Коростелев — 14 (Пилипенко, Аймурзин), 54:06 — 3:2. Ильин — 8 (Пилипенко, Барберио), 57:32 — 4:2Вратари: Шугаев — Бобков (59:35)Штраф: 12 — 2Броски: 28 (11+10+7) — 31 (5+13+13)

«Северсталь» идет на седьмом месте на «Западе», набрав в 46 матчах 49 очков. «Амур» расположился на девятой строчке Восточной конференции, имея в активе 46 очков.