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    «Северсталь» сломила сопротивление «Амура»

    «Северсталь» — «Амур»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Амур
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» дома обыграла «Амур» со счетом 4:2.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    На дубль Никиты Коростелева и точные броски Адама Лишки и Михаила Ильина гости ответили заброшенными шайбами Дмитрия Шевченко и Ивана Мищенко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
    Голы: Лишка — 11 (бол., Пилипенко), 11:44 — 1:0. Коростелев — 13 (Буренов), 21:52 — 2:0. Шевченко — 10 (бол., Коршков, Мищенко), 33:39 — 2:1. Мищенко — 3 (бол., Коршков, Грачев), 48:46 — 2:2. Коростелев — 14 (Пилипенко, Аймурзин), 54:06 — 3:2. Ильин — 8 (Пилипенко, Барберио), 57:32 — 4:2Вратари: Шугаев — Бобков (59:35)Штраф: 12 — 2Броски: 28 (11+10+7) — 31 (5+13+13)

    «Северсталь» идет на седьмом месте на «Западе», набрав в 46 матчах 49 очков. «Амур» расположился на девятой строчке Восточной конференции, имея в активе 46 очков.

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