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    Никитин: Хоккей подразумевает иногда такие всплески и эмоции

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Локомотив
    Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итог матча против «Торпедо» (5:3).

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    «Хоккей подразумевает иногда такие всплески и эмоции. Уверен всем понравилось. К третьему периоду сегодняшней игры можно относиться по-разному. Если смотреть на счёт, то расстраивает, а если как к опыту для наших молодых игроков, то это хороший опыт, говорящий о том, что нужно быть всегда начеку. Но катастрофы не видим. Можно сказать, что играли две команды: сначала "Локомотив", потом "Торпедо". Иногда хоккей сложно объяснить. Прошло более сорока игр, я видел много драк, и ни разу не видел, чтобы находили зачинщика.

    Как этого можно ожидать? Шайбы, залетающие после рикошета, как этого можно уберечься? Или как можно было представить, что лучшая команда по игре в меньшинстве "съест" три шайбы. Мы все голы хорошие забили, не случайные — хоккеисты хладнокровие проявили и мастерство. Чтобы обыгрывать хорошую команду, нужно не просто в обороне играть, но и исполнять. Ущербная психология, считать себя лидером по потерянным очкам. Не обращаем на такие вещи внимания. Таблица плотная. Сегодня вполне могли поменяться местами с Торпедо», — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

    «Локомотив» с 61 очком идет третьим в турнирной таблице Западной конференции. У «Торпедо» 57 очков и пятая позиция на Западе.

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