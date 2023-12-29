НХЛ. «Каролина» обыграла «Монреаль» благодаря хет-трику Свечникова, «Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе»

«Каролина» — «Монреаль» — 5:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Монреаль» — 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)
Голы: Свечников — 4 (Бернс, Ахо), 1:35 — 1:0. Фаст — 3 (Ахо, Бернс), 12:40 — 2:0. Стивенс — 2 (Пеццетта, Штрабл), 13:51 — 2:1. Мэтисон — 6 (бол., Монахэн, Примо), 19:56 — 2:2. Фаст — 4 (Ноесен, Друри), 21:29 — 3:2. Андерсон — 6, 40:25 — 3:3. Свечников — 5 (Пеши, Ахо), 53:51 — 4:3. Свечников — 6 (бол., п.в., Ахо, Бернс), 59:41 — 5:3Вратари: Раанта — Примо (59:35 — 59:41)Штраф: 8 — 6Броски: 33 (15+7+11) — 21 (7+12+2)
«Каролина» — «Монреаль» — 5:3
«Ванкувер» — «Филадельфия» — 1:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Филадельфия» — 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Голы: Замула — 2 (бол., Форстер, Фараби), 35:03 — 0:1. Уокер — 5 (Типпетт, Конекны), 36:24 — 0:2. Фараби — 12 (Бринк), 37:09 — 0:3. Блюгерс — 5 (Джошуа, Хьюз), 40:25 — 1:3. Хэтэуэй — 4 (мен., Пелинг), 45:01 — 1:4Вратари: Десмит — Эрссон (Харт, 42:36)Штраф: 8 — 8Броски: 27 (7+10+10) — 25 (13+7+5)
«Ванкувер» — «Филадельфия» — 1:4
«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 3:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы: Айкел — 16 (Барбашев, Стоун), 7:38 — 1:0. Амадио — 6 (Дорофеев, Макнэбб), 22:27 — 2:0. Копитар — 14 (Кемпе, Гавриков), 33:07 — 2:1. Карлссон — 15 (Коттер, Пьетранджело), 34:42 — 3:1. Мур — 17 (Копитар, Грундстрем), 58:01 — 3:2Вратари: Томпсон — Тэлбот (57:26 — 58:01, 58:33)Штраф: 4 — 0Броски: 32 (9+13+10) — 34 (7+13+14)
«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 3:2
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 0:5
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)
Голы: Маклеод — 6 (Хаймэн, Бушар), 1:00 — 0:1. Хаймэн — 21 (Макдэвид, Нерс), 10:15 — 0:2. Бушар — 9 (Экхольм, Браун), 14:55 — 0:3. Драйзайтль — 14 (Фогеле, Маклеод), 17:32 — 0:4. Нюджент-Хопкинс — 9 (Сиси, Нерс), 29:07 — 0:5Вратари: Хрона (Кяхкенен, 20:00) — СкиннерШтраф: 2 — 6Броски: 25 (7+12+6) — 30 (12+10+8)
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон» — 0:5