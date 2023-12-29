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    Ларионов: Оставили Адама Хуску на расстрел «Локомотиву» без всякой поддержки

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    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги домашнего матча с «Локомотивом» (3:5).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Мы не так планировали завершить 2023 год. Если вынести позитив из этой игры, то приятно, что ребята не опустили руки. Пять пропущенных шайб — это очень много. Это дисциплина команды, дисциплина игры в обороне. Мы проспали два периода. Оставили Адама Хуску на расстрел "Локомотиву" без всякой поддержки. Заменили Хуску, чтобы не допустить дальнейшего насилия, если можно так сказать, со стороны соперника.

    Такие вещи не должны повторяться. Это наш дом, наша кухня, где мы должны быть хозяевами. Бывают такие игры, когда вдруг ничего не получается в обороне. Когда голова находится в другом месте — новогодние праздники, новогодняя шумиха. Но всегда должны быть лидеры, которые ведут за собой. Здесь есть над чем подумать. Три пропущенных гола в меньшинстве — это очень и очень много. Причем, первые голы были забиты при полной недоработке с нашей стороны. И соглашусь с тем, что удаления с нашей стороны были просто глупейшие. Не было оснований в таком матче оставлять команду в меньшинстве.

    Не будем ссылаться на функциональное состояние команды. У нас к каждому игроку подход индивидуальный, и мы не видим, что кто-то из игроков устал. Подтягивать что-то баллонами или колесами — это не наш стиль», — приводит слова Ларионова пресс-служба КХЛ.

    «Локомотив» с 61 очком идет третьим в турнирной таблице Западной конференции. У «Торпедо» 57 очков и пятая позиция на Западе.

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