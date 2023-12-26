Федоров: Федотов реально хорошо сыграл против «Салавата Юлаева»

Сергей Федоров Фото: globallookpress.com
«Мы ждем усилений, но не знаю, возможно ли это в последние 48 часов. Проблемная ли для ЦСКА вратарская позиция? Федотов реально хорошо сыграл против "Салавата Юлаева". И он давно играет хорошо. Но мы создаем ему условия, которые не помогают ловить шайбу.
Самое главное для него — игровая практика. Для ребят — понимание, что мы работаем. Мы говорим каждому из ребят: "Сделай свой кусок работы и на команду".
Что касается решения Ивана сделать пас, а не выбросить шайбу, то мы владели шайбой. Да, она попала к сопернику. Но когда ты владеешь шайбой, то должен контролировать свои действия», — приводит слова Федорова «Р-Спорт».