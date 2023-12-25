В «Миннесоте» оценили результативность Капризова после сухой серии

Наставник «Миннесоты»оценил игру форвардав последних матчах НХЛ.

«За то время, что я здесь, не вижу разницы в игре Капризова. Я бы сказал, что сейчас он просто получает награду за неё. Пару раз после моего прихода у меня спрашивали насчёт Кирилла. Он не забивал, но играл как надо. А теперь и результативность есть.

Когда ты такой элитный игрок, как он, и играешь правильно, действуешь в таком стиле, как он, вопрос не в "если", а в "когда", — приводит слова Хайнса пресс-служба НХЛ.

Все прогнозы на НХЛ

Ранее гол Капризова помог "Уайлд" обыграть "Бостон" (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Матч состоялся в ночь с 23 на 24 декабря.