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    В «Миннесоте» оценили результативность Капризова после сухой серии

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    Наставник «Миннесоты» Джон Хайнс оценил игру форварда Кирилла Капризова в последних матчах НХЛ.

    Кирилл Капризов
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    Кирилл Капризов

    «За то время, что я здесь, не вижу разницы в игре Капризова. Я бы сказал, что сейчас он просто получает награду за неё. Пару раз после моего прихода у меня спрашивали насчёт Кирилла. Он не забивал, но играл как надо. А теперь и результативность есть.

    Когда ты такой элитный игрок, как он, и играешь правильно, действуешь в таком стиле, как он, вопрос не в "если", а в "когда", — приводит слова Хайнса пресс-служба НХЛ.

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    Ранее гол Капризова помог "Уайлд" обыграть "Бостон" (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Матч состоялся в ночь с 23 на 24 декабря.

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