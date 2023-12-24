Андрей Василевский стал первой звездой матча с «Вашингтоном»

Андрей Василевский Фото: globallookpress.com
Первой звездой матча признан российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский. У голкипера одна пропущенная шайба и 33 отражённых броска. В серии послематчевых буллитов Василевский отразил три из четырёх бросков.
Вторая звезда матча — голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен. У игрока одна пропущенная шайба и 19 отражённых бросков. В серии буллитов вратарь пропустил дважды.
Третьей звездой матча оказался нападающий «Вашингтона» Энтони Манта, который забил единственный гол «Кэпиталз» в основное время.