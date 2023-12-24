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    Валерий Каменский: Илья — настоящий мужик. Он еще прибавит

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Спартак КХЛ
    Олимпийский чемпион и вице президент КХЛ Валерий Каменский считает, что Илья Ковальчук еще покажет себя во всей красе в ближайшее время.

    Илья Ковальчук и Алексей Жамнов
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    Илья Ковальчук и Алексей Жамнов

    «Илья — настоящий мужик и настоящий спортсмен. Справился со всем давлением, которое на него наверняка оказывалось. Потому что все ждали возвращения. Отыграл он здорово, на своем уровне. Думаю, от игры к игре он будет прибавлять», — сказал Каменский «Матч ТВ».

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    • Сегодня, 24 декабря, Илья Ковальчук сыграл свой первый за «Спартак» после 22-летнего перерыва. На 59-й минуте он забросил шайбу в ворота «Куньлуня» (5:2). В КХЛ он последний раз играл в апреле 2021 года за омский «Авангард».

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