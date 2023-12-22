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    НХЛ. «Тампа» выиграла у «Вегаса», «Вашингтон» — у «Коламбуса», Овечкин прервал безголевую серию

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 декабря

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    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Баффало» — «Торонто» — 9:3

    Вратарь «Торонто» Илья Самсонов пропустил пять шайб после 19 бросков и в начале второго периода был заменен. У россиянина всего лишь пять побед в 14 играх сезона.

    «Торонто» проиграл три из четырех последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Баффало» — «Торонто» — 9:3 (3:2, 3:1, 3:0)
    Голы: Гринуэй — 3 (Клифтон, Бенсон), 2:27 — 1:0. Мэттьюс — 26, 7:28 — 1:1. Доми — 3 (бол., Райлли, Лильегрен), 12:39 — 1:2. Пауэр — 2 (Бенсон, Миттельштадт), 13:44 — 2:2. Скиннер — 13 (Так), 15:51 — 3:2. Далин — 9 (бол., Томпсон, Так), 24:44 — 4:2. Ярнкрок — 8 (мен., Нюландер, Лильегрен), 25:42 — 4:3. Томпсон — 9 (Так, Скиннер), 28:22 — 5:3. Окпосо — 7 (мен.), 31:04 — 6:3. Куинн — 1 (Петерка, Клифтон), 51:08 — 7:3. Скиннер — 14 (Так, Томпсон), 52:23 — 8:3. Окпосо — 8 (Кребс, Р. Джонсон), 55:02 — 9:3Вратари: Леви — Самсонов (Джонс, 28:22)Штраф: 8 — 10Броски: 34 (13+10+11) — 27 (10+5+12)

    «Баффало» — «Торонто» — 9:3

    «Коламбус» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прервал 14-матчевую безголевую серию. В этой игре 38-летний россиянин стал автором победного гола в овертайме. Кроме того, он отметился результативной передачей в основное время.

    Овечкин забил 125-й победный гол и вышел на второе место по этому показателю в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Рекорд принадлежит Яромиру Ягру (135).

    Овечкин забросил 828-ю шайбу и по-прежнему занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ. Лидер «Кэпиталз» отстает от Уэйна Гретцки (894) на 66 шайб.

    «Вашингтон» выиграл третий матч подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Манта — 8 (бол., Овечкин, Карлсон), 18:24 — 0:1. Силлинджер — 3 (Бемстрем, Годро), 35:18 — 1:1. Манта — 9 (Протас, Карлсон), 37:24 — 1:2. Чинахов — 9 (Воронков, Гудбрэнсон), 52:49 — 2:2. Овечкин — 6 (бол., Строум, Карлсон), 64:07 — 2:3Вратари: Мерзликинс — ЛиндгренШтраф: 6 — 2Броски: 37 (7+16+12+2) — 32 (10+11+5+6)

    «Коламбус» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ

    «Питтсбург» — «Каролина» — 2:1 Б

    Лидер «Питтсбурга» Сидни Кросби отличился в основное время и стал автором победного броска в серии послематчевых буллитов.

    Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 24 броска из 25.

    «Питтсбург» выиграл четыре из пяти последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Питтсбург» — «Каролина» — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Кросби — 19 (Ракелль, Гюнцель), 8:51 — 1:0. Терявяйнен — 12 (Друри, Слэвин), 34:52 — 1:1Победный буллит: КросбиВратари: Неделькович — КочетковШтраф: 4 — 10Броски: 25 (5+9+8+3) — 24 (4+14+6+0)

    «Питтсбург» — «Каролина» — 2:1 Б

    «Тампа-Бэй» — «Вегас» — 5:4

    Лидер «Тампы» Никита Кучеров стал автором гола и двух результативных передач. Россиянин, в активе которого 57 (23+34) очков в 33 матчах, возглавляет список бомбардиров текущей регулярки.

    Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отбил 30 бросков из 34.

    «Вегас» проиграл три из четырех последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Тампа-Бэй» — «Вегас» — 5:4 (0:2, 4:0, 1:2)
    Голы: Маршессо — 16 (Коттер, Макнэбб), 11:40 — 0:1. Барбашев — 9 (Стоун, Айкел), 16:58 — 0:2. Кучеров — 23 (бол., Стэмкос, Хедман), 35:55 — 2:2. Пойнт — 15 (бол., Пол, Кучеров), 36:28 — 3:2. Пойнт — 16 (Пол, Кучеров), 38:50 — 4:2. Маршессо — 17 (бол., Карлссон, Айкел), 45:31 — 4:3. Коттер — 5 (Макнэбб, Хаттон), 49:44 — 4:4. Пол — 11 (Хедман, Пойнт), 58:47 — 5:4Вратари: Василевский — ПатераШтраф: 18 — 18Броски: 36 (11+13+12) — 34 (9+12+13)

    «Тампа-Бэй» — «Вегас» — 5:4

    «Филадельфия» — «Нэшвилл» — 2:4

    Финский вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос отразил 29 бросков из 31.

    «Предаторс» выиграли пять из шести последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Нэшвилл» — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
    Голы: Фрост — 4 (Бринк, Типпетт), 1:31 — 1:0. Смит — 5 (мен., Сиссонс), 21:05 — 1:1. Кутюрье — 8 (бол.), 24:45 — 2:1. Томасино — 3 (Новак, Форсберг), 25:24 — 2:2. Томасино — 4 (Сиссонс), 55:59 — 2:3. Нюквист — 5 (п.в., Форсберг), 59:59 — 2:4Вратари: Эрссон — СаросШтраф: 10 — 21Броски: 31 (13+13+5) — 31 (9+9+13)

    «Филадельфия» — «Нэшвилл» — 2:4

    «Флорида» — «Сент-Луис» — 1:4

    У «Сент-Луиса» одним из лучших в этом матче был Павел Бучневич, в активе которого две заброшенные шайбы и ассист. Россиянина, набравшего 26 (12+14) очков в 30 играх сезона, признали первой звездой матча.

    Еще одну шайбу в ворота «Флориды» отправил Алексей Торопченко.

    Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил 20 бросков из 23.

    «Флорида» проиграла четыре из пяти последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
    Голы: Кайру — 7 (Томас, Бучневич), 24:50 — 0:1. Бучневич — 11 (мен., Кайру, Томас), 27:46 — 0:2. Луостаринен — 5 (бол., Куликов), 33:47 — 1:2. Торопченко — 6 (Сканделла, Саад), 36:43 — 1:3. Бучневич — 12 (п.в., Сундквист, Томас), 56:51 — 1:4Вратари: Бобровский — ХоферШтраф: 2 — 2Броски: 36 (9+15+12) — 24 (5+12+7)

    «Флорида» — «Сент-Луис» — 1:4

    «Нью-Джерси» — «Эдмонтон» — 3:6

    «Эдмонтон» выиграл первый матч после серии из трех поражений. «Нью-Джерси» потерпел третье поражение подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Эдмонтон» — 3:6 (1:2, 2:0, 0:4)
    Голы: Маклеод — 3 (Ганье), 0:24 — 0:1. Нюджент-Хопкинс — 8 (Экхольм, Макдэвид), 5:24 — 0:2. Мерсер — 8 (Маклеод), 13:14 — 1:2. Зигенталер — 1 (Немец, Маклеод), 21:39 — 2:2. Майер — 6 (Мерсер), 36:26 — 3:2. Макдэвид — 12 (Экхольм, Нюджент-Хопкинс), 41:40 — 3:3. Драйзайтль — 13, 42:22 — 3:4. Эрне — 1 (Ганье), 42:49 — 3:5. Маклеод — 4, 49:04 — 3:6Вратари: Шмид (Ванечек, 5:24) — ПикарШтраф: 4 — 0Броски: 26 (12+6+8) — 38 (9+18+11)

    «Нью-Джерси» — «Эдмонтон» — 3:6

    «Даллас» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Джошуа — 8 (Гарлэнд, Блюгерс), 2:51 — 0:1. Сегин — 10 (Дюшен, Хейсканен), 10:51 — 1:1. Хинтц — 11 (Робертсон, Павелски), 27:51 — 2:1. Босер — 24 (Миллер, Хьюз), 32:26 — 2:2. Гарлэнд — 3 (Джошуа, Блюгерс), 55:04 — 2:3. Харли — 9 (Робертсон, Хейсканен), 56:30 — 3:3. Дюшен — 11 (Харли, Джонстон), 64:50 — 4:3Вратари: Уэджвуд — ДемкоШтраф: 6 — 6Броски: 36 (16+9+9+2) — 20 (6+5+8+1)

    «Даллас» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ

    «Миннесота» — «Монреаль» — 4:3 ОТ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором победного гола, поразив ворота «Кандиенс» в овертайме. Кроме того, россиянин, набравший 30 (11+19) очков в 31 игре сезона, отметился двумя ассистами в основное время.

    «Миннесота» выиграла пять из шести последних матчей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Миннесота» — «Монреаль» — 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Болди — 9 (бол., Капризов, Росси), 13:19 — 1:0. Росси — 11 (Богосян, Фолиньо), 14:54 — 2:0. Савар — 2 (Кофилд, Сузуки), 28:17 — 2:1. Сузуки — 9 (бол., Слафковски, Мэтисон), 41:09 — 2:2. Фэйбер — 2 (бол., Капризов, Росси), 48:57 — 3:2. Слафковски — 3 (Савар, Мэтисон), 56:57 — 3:3. Капризов — 11 (Юханссон, Фэйбер), 64:55 — 4:3Вратари: Густавссон — МонтембоШтраф: 25 — 19Броски: 24 (13+4+5+2) — 25 (3+12+8+2)

    «Миннесота» — «Монреаль» — 4:3 ОТ

    «Колорадо» — «Оттава» — 6:4

    Главным героем матча стал лидер «Колорадо» Нэтан Маккиннон. В этом матче он оформил покер и отметился результативной передачей. Канадец набрал очки в 17-й игре подряд.

    Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин сделал три результативных паса. Во всех случаях он ассистировал Маккиннону. В его активе 32 (15+17) очка в 31 игре сезона.

    Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 41 бросок из 45.

    «Оттава» проиграла шестой матч подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Оттава» — 6:4 (2:2, 1:2, 3:0)
    Голы: Маккиннон — 15 (бол., Друэн, Макар), 2:43 — 1:0. Норрис — 11 (бол., Батерсон, Штюцле), 15:13 — 1:1. Грейг — 4 (Кубалик, Чикран), 15:28 — 1:2. Маккиннон — 16 (Ничушкин), 18:28 — 2:2. Бернард-Доккер — 2 (Смейкал, Кастелич), 21:32 — 2:3. Батерсон — 11 (Тарасенко, Зуб), 34:47 — 2:4. Рантанен — 16 (бол.), 39:43 — 3:4. Маккиннон — 17 (бол., Тэйвз, Ничушкин), 46:16 — 4:4. Рантанен — 17 (бол., Маккиннон, Макар), 47:10 — 5:4. Маккиннон — 18 (п.в., Ничушкин), 59:37 — 6:4Вратари: Георгиев (1:26 — 2:04) — Корписало (59:00 — 59:37)Штраф: 12 — 10Броски: 39 (20+12+7) — 45 (9+21+15)

    «Колорадо» — «Оттава» — 6:4

    «Анахайм» — «Калгари» — 0:3

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Калгари» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
    Голы: Десаймон — 1 (Зари, Линдхольм), 2:24 — 0:1. Линдхольм — 7 (бол., Кадри, Шарангович), 27:49 — 0:2. Грир — 6 (п.в., Линдхольм), 58:00 — 0:3Вратари: Достал (57:44 — 58:00) — МаркстремШтраф: 14 — 8Броски: 27 (13+9+5) — 44 (12+25+7)

    «Анахайм» — «Калгари» — 0:3

    «Сан-Хосе» — «Аризона» — 2:5

    «Сан-Хосе» — «Аризона» — 2:5
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