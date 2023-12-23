Светлаков назвал причины поражения ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Нападающийвысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:2 ОТ).

«Где-то лучше получилась игра, больше положительных моментов. Но всё равно проиграли, не сумели довести дело до победы. Будем стараться исправлять ситуацию. Для победы не хватило всего лишь одного гола. У нас тяжёлый период. Нужно готовиться к следующему матчу.

Давление всегда будет оказываться. Не важно, как ты играешь. А сейчас — тем более оно есть. Мы меньше заостряем внимание на внешних факторах. Стараемся исправлять ошибки.

Большинство? У нас не только в большинстве проблемы, а в целом. Стараемся исправлять. Чуть-чуть везения, чуть-чуть наглости. Всего по чуть-чуть — и получится», — приводит слова Светлакова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

ЦСКА занимает 6-е место в таблице Западной конференции с 47-ю очками в активе. В следующем матче армейцы сыграют с «Салаватом Юлаевым» 25-го декабря.

Светлаков провел 33 матча за ЦСКА в нынешнем сезоне КХЛ и набрал 14 (5+9) очков при показателе полезности «+16».