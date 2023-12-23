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    Федоров о поражении ЦСКА: Результат не тот, на который мы рассчитывали

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о поражении армейкой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:1 ОТ).

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    «Соперника — с победой. Хорошая, плотная игра. Все игры с "Локомотивом" такие, все игры до гола. С хорошим и организованным соперником встречались. Сегодня мы играли немного по-другому, для нас это важно, поскольку последние матчи мы не лучшим образом провели.

    Благодарю ребят за самоотдачу, за искорку, которую мы искали на протяжении нескольких игр. Результат не тот, на который мы рассчитывали. Тем не менее, будем исправлять ситуацию. Каждая игра для нас теперь очень важна.

    Овертайм? Не было мыслей выпускать четвёртого полевого игрока. Сразу сказали ребятам, что будем играть "три на три". Много индивидуальных действий? У меня другое мнение. Мы сыграли достаточно много времени с шайбой.

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    • Может быть, не всегда получалось в чужой зоне — по понятным причинам, ведь "Локомотив" здорово играет в обороне. Не так было много моментов у нас. Тем не менее, ребята неплохо распоряжались с шайбой. Пока наше большинство молчит. "Пять на пять" — игра до гола», — цитирует Федорова пресс-служба КХЛ.

    ЦСКА располагается на 6-й позиции Западной конференции с 47-ю очками в активе. В следующем матче команда Федорова сыграет с «Салаватом Юлаевым» 25-го декабря.

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