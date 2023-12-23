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    Мартемьянов: Игра была равная, но есть одно но

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Амур
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался относительно матча против «Металлурга» (3:4 ОТ).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Игра была равная, но есть одно но. Соперник очень быстро использовал наши индивидуальные ошибки. А так моменты возникали в обе стороны. Обе команды неплохо играли в обороне, хотя семь забитых голов о чем-то говорят. Рад, что команда сражалась до конца. Мы сравняли счет, создали хорошие моменты в овертайме. Но опять же наша индивидуальная ошибка привела к голу, "Магнитка" ее реализовала. Доволен, что боевой дух у команды на хорошем уровне.

    Едем домой. Предстоят два важных матча на нашей арене. Парни где-то работают через не могу. Игра на Дальнем Востоке вырабатывает характер. Парни стараются, только благодарен им за это — мы двигаемся в правильном направлении. Сложновато всегда идти в прессинг, но, когда вынуждают, мы это делаем. Плотность чемпионата очень высокая. Разумно подходим к каждому матчу», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Металлург» поднялся на 1-2-е места в таблице Восточной конференции (57 очков), «Амур» остался на 9-й позиции на Востоке (41 балл).

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