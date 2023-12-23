Ларионов о победе «Торпедо»: Мы не давали сопернику явных моментов

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ со(3:1).

«Сложная характерная победа. Не будем преувеличивать её значение. Но есть моменты в жизни, которыми надо наслаждаться, принимая их такими какие они есть.

Назвать цельной игру сегодня трудно, но прогресс шёл от первого периода к третьему. В начале матча мы немного не успевали в плане решений против быстрой команды. Но мы не давали сопернику явных моментов, как было с ними в предыдущих матчах.

Мы отдали, при всём уважении к СКА, игру в Санкт-Петербурге, сегодня было время, чтобы вернуть себе очко, которое потеряли в том матче. Не думаю, что наши хоккеисты выглядит хуже, чем игроки соперника, несмотря на все вопросы в сторону бюджета и длины скамейки.

Компактность игры, выдающийся матч Адама Хуски, надёжность защитников и помощь нападающих при игре в обороне — факторы определившие результат.

Мы говорили раньше, что нам необходимы люди, которые могут внести вклад в успех, когда у лидеров команды "не идёт". Сегодня два важных гола забил Андрей Белевич. Они были зрелищные и элегантные. Перед матчем я попросил Ивана Кульбакова зажечь "огонёк" внутри у Белевича, чтобы он "загорелся" и стал более страстным игроком.

Пусть этот огонь горит у Андрея до конца сезона. Что касается Шавина, то это молчаливый труженик, который продолжает делать свою работу, создавать голевые моменты, заставляет соперников удаляться. Его пас на Белевича был из разряда феноменальных. Как и передача Николая Коваленко в случае с третьим голом», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

После победы над СКА «Торпедо» занимает 4-е место в таблице Запада с 55-ю очками в активе. В следующем матче подопечные Ларионова сыграют со «Спартаком» 26-го декабря.