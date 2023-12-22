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    Жамнов: Как почувствуем, что Ковальчук готов, то будет играть

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов после победы над минским «Динамо» (4:2) ответил на вопрос о сроках дебюта Ильи Ковальчука за красно-белых.

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Илья Ковальчук приступил к занятиям с командой, сказать конкретно пока не берусь, когда он сыграет, как почувствуем, что готов, то будет играть. В моём понимании тренировки тренировками, но надо форму набирать через игры.

    Миша Мальцев прибавляет от игры к игре, чувствует себя лучше, время на адаптацию займет, тройка играла лучше, моменты создавали, взаимосвязи начали находить.

    Когда вернётся Ваня Морозов, то тогда и будем принимать решение», — приводит слова Жамнова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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